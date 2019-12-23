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Оглядатимуть за 20 хвилин: на Львівщині запрацював сканер для вантажівок

Сканер для вантажівок і контейнерів запрацював на Львівщині на пункті пропуску Краковець-Корчова.

Загалом в Україні їх буде 7 і до кінця року всі запрацюють. Сканери мають скоротити час на перевірки вантажівок удесятеро. За 15-20 хвилин рентген оброблятиме по дві фури і миттєво виявлятиме сховану контрабанду.

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Сканери допоможуть ефективно боротися з незаконними перевезеннями та заощадять гроші на розвантаження та інші супровідні процедури, – наголошує очільник митниці Максим Нефьодов.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на західних кордонах величезні черги з фур.

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