Оглядатимуть за 20 хвилин: на Львівщині запрацював сканер для вантажівок
Сканер для вантажівок і контейнерів запрацював на Львівщині на пункті пропуску Краковець-Корчова.
Загалом в Україні їх буде 7 і до кінця року всі запрацюють. Сканери мають скоротити час на перевірки вантажівок удесятеро. За 15-20 хвилин рентген оброблятиме по дві фури і миттєво виявлятиме сховану контрабанду.
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Сканери допоможуть ефективно боротися з незаконними перевезеннями та заощадять гроші на розвантаження та інші супровідні процедури, – наголошує очільник митниці Максим Нефьодов.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на західних кордонах величезні черги з фур.
2019-12-23
Теги: вантажівки, Кордон, Максим Нефьодов, Черги на кордоніЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.