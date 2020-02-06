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Оголені дроти та завалені проходи: наскільки безпечні гуртожитки у Миколаєві

У гуртожитках Миколаєва люди живуть, як на пороховій діжці. Електричні дроти під напругою оголені, проходи та аварійні виходи закладені намертво або завалені сміттям. Немає елементарних засобів гасіння пожежі. Директори студентських гуртожитків нарікають, що бракує коштів на дорогу сигналізацію.

У департаменті житлово-комунального господарства порадили мешканцям вирішувати проблеми самотужки. Адже за документами це гуртожиток, а фактично – більшість кімнат приватизовані. Пожежники наполягають, що до будинків коридорної системи зі спільними кухнями вимоги, як до гуртожитків. Відтак чиновники пообіцяли пошукати гроші лише на гідранти на сходах. Деталі у сюжеті Олени Горячевої.

Нагадаємо, Миколаївський морський ліцей може повторити долю одеського коледжу.

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