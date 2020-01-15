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Оголошено лауреатів премії Людина року 2019

Хто стане людиною року 2019? Сьогодні загальнонаціональна програма оголосила лауреатів премії.

Нагорода присуджується представникам світової спільноти, які зробили вагомий особистий внесок в розвиток демократії в Україні, сприяли утвердженню миру і збереженню єдності країни. За 2019 рік присуджено понад 20 нагород.

Так, у номінації Міжнародна премія в галузі суспільно-політичної діяльності перемогла президент Грузії Саломе Зурабішвілі за близькість позицій України та Грузії в питаннях інтеграції в європейські структури.

Лауреатом престижної нагороди стала і телеведуча ICTV – ведуча Фактів Оксана Гутцайт, у номінації Журналіст року.

Офіційне ж нагородження переможців Людини року відбудеться 21 березня у національній Опері України.

Факти ICTV раніше писали про те, що Time назвав 28 жінок року.

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