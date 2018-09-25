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Охолодження без кондиціонерів і плитка з джинсів: студенти розробили розумний дім

Розумну хатинку група студентів-новаторів з Ейндховенського технологічного університету збудували прямо у дворі кампуса унівесритету. Інтерактивні родзинки будівлі – годинники, що вказують на споживання енергії та використання електричного струму. Серед переваг і розміщений ззовні вертикальний сад, а всередині – екологічна система охолодження інтер’єру.

Така система дозволяє забути про кондиціонери. А відтак, і про марнування коштів на рахунки за електрику. На даху будинку – сонячні батареї, спроектовані на оптимальному схилі для максимального отримання енергії.

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Розробники готуються до масштабної виставки-конкурсу будівельних інновацій. Вона розпочнеться 14 листопада в Арабських Еміратах. Учасники змагатимуться в кількох номінаціях. Серед них  – архітектура, енергоефективність та інноваційність.

Підготовка до виставки  – не з простих. Учасникам доведеться перевезти макети конкурсних будинків в Дубаї. І там зконструювати їх знову. Але головний приз вартий таких зусиль. Це понад 2,5 мільйони доларів.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що розумний дзвінок не пустив господаря в будинок через футболку

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