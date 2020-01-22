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Факти / Відео / Україна

Окопи укріплюють дошками. Життя у зоні ООС і провокації бойовиків

Одна із позицій наших захисників неподалік Кримського на Луганщині. Місцевість добре проглядається – фактично посеред поля, тому щоб захиститися від ворожих прильотів, бійці змайстрували собі довжелезних окопів.

Підземними стежками можна потрапити до будь-якої бійниці. Над  траншеями вимостили дах дерев’яними колодами, зверху присипали землею. А нещодавно, жартують, зробили скрізь євроремонт.

Часом окупанти пострілами виманюють на вогонь у відповідь. Армійці ті провокації давно розкусили і на хаотичні атаки не зважають. А вже коли ворог накриває прицільно, змушені його вгамовувати.

На фронтах визвольної війни, мабуть, як ніде знають ціну соборності. Але поки що на передовій не до урочистостей. Відсвяткують, коли звільнять від окупантів рідну землю.

Факти ICTV раніше писали про те, як проходить режим тиші на передовій.

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