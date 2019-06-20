Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження про незаконність реєстрації ПЦУ

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про незаконність реєстрації Православної церкви України за позовом УПЦ Московського патріархату. Там вважають, що під час реєстрації порушили законодавство.

Київський окружний суд – досить скандальна установа, що славиться своїми рішеннями. Тут визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, призупинили перейменування православної церкви московського патріархату.

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Раніше саме цей суд поновив Романа Насірова, якого підозрювали в корупції, на посаді голови Державної фіскальної служби. І саме цей суд під час Революції Гідності виніс понад десяток незаконних рішень про заборону зібрань на Майдані Незалежності. А потім поновлював на посадах люстрованих правоохоронців.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Епіфаній анонсував реформи в ПЦУ.

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