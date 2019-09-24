Оксамитовий сезон у Карпатах: чим зайнятися на Долинщині
У Карпатах розпочався оксамитовий сезон. Повітря – прохолодне й чисте, краса гір та осіннього лісу – заворожує, а розваг – не менше, ніж улітку.
Долинщина – незвідана частина гірського Прикарпаття. Щоб привабити туристів пропонують різні розваги.
Осінь – ідеальний час для того, щоб оздоровитися. Сон на вуликах – один із кращих варіантів. Бджоли вже не такі активні, але користі від них не менше. Медові аромати розслабляють і заспокоюють.
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Дегустація лісового меду з лікувальним чаєм та півторагодинний сон у вулику коштує 70 грн. Також можна посмакувати карпатський мед із козячим маслом – унікальний продукт місцини.
Осінній відпочинок в Карпатах – це лабіринти лісових стежок, тисячі смерек і чисте карпатське повітря. А Долинський район – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути автентику бойківських країв, насолодитися диким лісом і пожити наодинці з природою.
До слова, Факти ICTV розповідали про відпочинок у Вилковому.