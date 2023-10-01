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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– У Києві відбулися урочистості до Дня захисників і захисниць;

– Західні посадовці вітають українських захисників — хто долучився;

– Всеукраїнська хвилина мовчання;

– На українсько-білоруському кордоні бійці разом із білоруськими патріотами вшанували пам’ять героїв;

– Азовець Орест візьме участь у найдовшому у світі марафоні;

– Ворог намагається відбити втрачені позиції — на якому напрямку лютують;

– На зв’язку з порєбріком: дружина окупанта розповіла, чому його не обміняють;

– Конгрес США ухвалив бюджет без допомоги України — реакція Байдена.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (01.10.2023).

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