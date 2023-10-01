Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– У Києві відбулися урочистості до Дня захисників і захисниць;
– Західні посадовці вітають українських захисників — хто долучився;
– Всеукраїнська хвилина мовчання;
– На українсько-білоруському кордоні бійці разом із білоруськими патріотами вшанували пам’ять героїв;
– Азовець Орест візьме участь у найдовшому у світі марафоні;
– Ворог намагається відбити втрачені позиції — на якому напрямку лютують;
– На зв’язку з порєбріком: дружина окупанта розповіла, чому його не обміняють;
– Конгрес США ухвалив бюджет без допомоги України — реакція Байдена.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (01.10.2023).
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