Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
– Обстріл Сумщини 01.10.2023 — росіяни вдарили по прикордонному селу Дружба;
– Обстріл Херсона 01.10.2023 — окупанти поцілили у приватний будинок;
– Досягнення ЗСУ за час війни: яке місце серед армій посідає Україна;
– Історія прикордонниці, яка покинула двох дітей, щоб стати на захист їхнього майбутнього;
– Українські вчителі: міцні у навчанні й незламні на фронті;
– Зима без імпорту газу — що буде з цінами.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:00 (01.10.2023).
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