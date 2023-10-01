Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023

– Обстріл Сумщини 01.10.2023 — росіяни вдарили по прикордонному селу Дружба;

– Обстріл Херсона 01.10.2023 — окупанти поцілили у приватний будинок;

– Досягнення ЗСУ за час війни: яке місце серед армій посідає Україна;

– Історія прикордонниці, яка покинула двох дітей, щоб стати на захист їхнього майбутнього;

– Українські вчителі: міцні у навчанні й незламні на фронті;

– Зима без імпорту газу — що буде з цінами.

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