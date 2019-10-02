Окупанти на Донбасі вдаються до хитрощів – скидають міни з самоліквідатором
Світлодарська дуга – одна із найнебезпечніших ділянок на всій лінії фронту. Ворожі позиції розкинулися півколом. Відстань подекуди – менше ста метрів.
Довкола укріплень армійців – пагорби та густий ліс. Саме те, що треба ворожим диверсантам.
Окупанти вдаються до хитрощів – закидають на опорники наших військових протипіхотні осколкові міни із самоліквідатором.
– Закидається за допомогою РПГ, відкривається кришка, міна падає і може розірватися як через 2-3 години, так і до ста годин – залежить від температури повітря, – говорить військовослужбовець бригади швидкого реагування НГУ з позивним Морпіх.
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Наші воїни змушені давати відсіч.
Але навіть в окопах, навприсядки, під брязкання ворожої зброї бійці жартують. Без гумора на війні тяжко.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ворог діє проти наших бійців.