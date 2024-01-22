Окупанти поцілили по Куп’янську: загинув місевий житель | Новини Факти ICTV за 22.01.2024
– Окупанти вгатили по Куп’янську 22.01.2024: є загиблий та поранений.
– У Запоріжжі СБУ затримали ворожого шпигуна, ним виявився колишній правоохоронець.
– Росіяни вгатили по Краматорську 22.01.2024: одна людина загинула, ще одна – поранена.
– На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на місцевого жителя, він загинув.
– Комунальника, якого підозрюють у шпигунстві, затримали в Миколаєві.
– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва 22.01.2024.
– Сьогодні, 22.01.2024, день народження поета і загиблого воїна Максима Кривцова.
– Піротехнік, який розміновує деокуповані території, повів до вінця свою наречену.
– Базу електромонтерів у Куп’янську на Харківщині знищили росіяни.
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