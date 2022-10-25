Окупанти скуті Силами оборони і зазнають значних втрат: Череватий про ситуацію в Бахмуті

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів про ситуацію на східному напрямку.

За його словами, місцем, де окупанти найбільше атакують українські війська і намагаються просунутися, є Бахмут на Донеччині.

Сергій Череватий пояснив, що після Лисичанська і Сєвєродонецька саме це місто мало стати логічним продовженням наступу російських військ на Донбасі.

– Бахмут тримається. Тривають постійні позиційні бої великої інтенсивності. Час від часу лінія оборони незначно змінюється. Війська РФ за великм рахунком наразі лише на одному напрямку можуть проявляти якусь серйозну активність. Вони серйозно скуті нашими Силами оборони і щодня зазнають неймовірних втрат, – розповів Череватий в ефірі телемарафону ведучій програми Вікна Новини Яні Брензей.

Також речник Східного угруповання ЗСУ додав, що ситуація в Авдіївці важка і напружена, але під контролем командування.

За його словами, наразі це одна з головних бойових точок. Однак ворог там також не зміг досягти суттєвого результату.

Крім того, Сергій Череватий зауважив, що на східному напрямку є нові мобілізовані росіяни, а деякі з них вже повертаються назад в РФ загиблими в мішках.

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