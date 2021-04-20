Окупанти скинули міни в житловому секторі Донбасу

На Донбасі за минулу добу окупанти шість разів порушили режим тиші. Відкривали вогонь і зранку.

По позиціях українських військових били з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, цієї ночі російські окупанти скинули міни в житловому секторі, знаючи, що наших військових там немає.

Аби приховати причетність Росії до постачання смертельних боєприпасів, бойовики затирають маркування.

– За останній тиждень почастішали обстріли зі сторони противника із мінометів 120-го калібру, стрілкової зброї, крупнокаліберних кулеметів, – говорить військовослужбовець ЗСУ Денис.

За його словами, над позиціями українських військових літають ворожі безпілотники.

– Розвідують, що, де, хто, як стоїть. Намагаються вирахувати, де наряди несуть службу, – каже він.

Знаючи, що наші військовослужбовці не відкриватимуть вогонь на ураження, російські окупанти пересуваються в повний зріст, обладнують нові позиції та копають окопи.

– Спостерігаємо за їхніми позиціями, пересуваннями. Учора бачили білу Ниву. Катаються, щось перевозять, – розповідає військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Мінування населених пунктів на Донбасі

20 квітня штаб ООС повідомив про мінування окупаційними військами РФ населених пунктів на Донбасі.

За даними української сторони Спільного центру контролю та координації, останнім часом російські найманці все більше здійснюють дистанційне мінування місцевості із застосуванням заборонених Конвенцією ООН протипіхотних мін ПОМ-2.

Детальніше про мінування населених пунктів на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Фото: Штаб ООС

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