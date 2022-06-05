Окупанти скинули заборонені фосфорні бомби на село під Харковом
Російська армія застосувала на Харківщині фосфорні бомби та вкотре вдарила по аероклубу. Знову є поранені серед мирних жителів.
Як повідомила під час всеукраїнського телемарафону кореспондентка Фактів ICTV, вдень у місті було тихо. Вибухи місцеві мешканці почули серед ночі, і вже на ранок стало відомо, куди поцілили окупанти
Вже втретє з початку повномасштабної війни РФ обстріляла аероклуб, що в селі Коротич під Харковом. Зруйновані ангари, вся авіаційна техніка – спортивні й тренувальні літаки, – а в цьому клубі вчилися літати всі охочі, польоти були як тренувальні, так і туристичні.
Представники авіаклубу наголосили, що на території аеродрому жодних військових літаків або вертольотів, чи іншої військової техніки не було. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
Водночас за минулу добу, 4 червня, на Харківщині зазнали поранень шість мирних мешканців.
– Окупанти обстріляли Чугуїв – травмовано 52-річного чоловіка. Двоє поранених у селах Коробочкине та Чкаловське, є травмовані через обстріли в Малинівці та Балаклії. Окупанти знову гатили по Циркунах. З важкої зброї обстріляли Дергачі, – повідомила кореспондентка Фактів ICTV.
За офіційними даними Генштабу, заборонені фосфорні боєприпаси рашисти застосували в районі села Черкаські Тишки, що за 20 км від Харкова. Ворог гатить по наших позиціях, щоб не дати Збройним силам просуватися вперед.
Тим часом до самого Харкова щодня повертаються близько 2-3 тис. громадян. Міська рада вже запустила чат-бот, зареєструвавшись в якому можна дізнатися чи є в будинку вода, газ, чи не завалений прохід у під’їзд.
Внаслідок російських обстрілів Харкова зруйновано третину житлового фонду міста.