Окупанти скинули заборонені фосфорні бомби на село під Харковом

Російська армія застосувала на Харківщині фосфорні бомби та вкотре вдарила по аероклубу. Знову є поранені серед мирних жителів.

Як повідомила під час всеукраїнського телемарафону кореспондентка Фактів ICTV, вдень у місті було тихо. Вибухи місцеві мешканці почули серед ночі, і вже на ранок стало відомо, куди поцілили окупанти

Вже втретє з початку повномасштабної війни РФ обстріляла аероклуб, що в селі Коротич під Харковом. Зруйновані ангари, вся авіаційна техніка – спортивні й тренувальні літаки, – а в цьому клубі вчилися літати всі охочі, польоти були як тренувальні, так і туристичні.

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Представники авіаклубу наголосили, що на території аеродрому жодних військових літаків або вертольотів, чи іншої військової техніки не було. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Водночас за минулу добу, 4 червня, на Харківщині зазнали поранень шість мирних мешканців.

– Окупанти обстріляли Чугуїв – травмовано 52-річного чоловіка. Двоє поранених у селах Коробочкине та Чкаловське, є травмовані через обстріли в Малинівці та Балаклії. Окупанти знову гатили по Циркунах. З важкої зброї обстріляли Дергачі, – повідомила кореспондентка Фактів ICTV.

За офіційними даними Генштабу, заборонені фосфорні боєприпаси рашисти застосували в районі села Черкаські Тишки, що за 20 км від Харкова. Ворог гатить по наших позиціях, щоб не дати Збройним силам просуватися вперед.

Тим часом до самого Харкова щодня повертаються близько 2-3 тис. громадян. Міська рада вже запустила чат-бот, зареєструвавшись в якому можна дізнатися чи є в будинку вода, газ, чи не завалений прохід у під’їзд.

Внаслідок російських обстрілів Харкова зруйновано третину житлового фонду міста.

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