Окупанти втрачають щодня понад 200 вояк біля Авдіївки | Новини Факти ICTV за 22.01.2024

– Ворог втрачає на Авдіївському напрямку щодоби по 200-300 своїх військових.

– Інструктори з Французького легіону, Ізраїлю та США тренують у столиці цивільних, які готуються долучитися до лав оборони.

– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва 22.01.2024.

– Денис Шмигаль наголосив, що відбулося перезавантаження відносин між Україною та Польщею.

– ДФТГ нині реорганізовують і розформовують.

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