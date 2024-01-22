Окупанти втрачають щодня понад 200 вояк біля Авдіївки | Новини Факти ICTV за 22.01.2024
– Ворог втрачає на Авдіївському напрямку щодоби по 200-300 своїх військових.
– Інструктори з Французького легіону, Ізраїлю та США тренують у столиці цивільних, які готуються долучитися до лав оборони.
– Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув до Києва 22.01.2024.
– Денис Шмигаль наголосив, що відбулося перезавантаження відносин між Україною та Польщею.
– ДФТГ нині реорганізовують і розформовують.
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