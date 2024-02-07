Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
– Окупанти пів року штурмують на Куп’янський напрямок.
– Дві з п’яти ракет, якими РФ вранці обстріляла Харків – зроблені у Північній Кореї.
– Ворог зосереджує наступальні дії поблизу Новомихайлівки.
– Горлівський напрямок – чи не єдиний відрізок фронту, де лінія зіткнення не посунулась.
– Понад $420 млн РФ коштувала ракетна атака по Україні.
– Атака на Київ 07.02.2024: чотири людини загинули, сорок – постраждали.
– В Пентагоні закликали чітко усвідомити наслідки послаблення підтримки України.
– У РФ схвалили закон, який передбачає можливість конфіскації майна за “фейки” про російську армію.
– Верховна Рада відправила у відставку міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.
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