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Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024

– Окупанти пів року штурмують на Куп’янський напрямок.

– Дві з п’яти ракет, якими РФ вранці обстріляла Харків – зроблені у Північній Кореї.

– Ворог зосереджує наступальні дії поблизу Новомихайлівки.

– Горлівський напрямок – чи не єдиний відрізок фронту, де лінія зіткнення не посунулась.

– Понад $420 млн РФ коштувала ракетна атака по Україні.

– Атака на Київ 07.02.2024: чотири людини загинули, сорок – постраждали.

– В Пентагоні закликали чітко усвідомити наслідки послаблення підтримки України.

– У РФ схвалили закон, який передбачає можливість конфіскації майна за “фейки” про російську армію.

– Верховна Рада відправила у відставку міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:30 (07.02.2024).

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