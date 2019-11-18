Олександр Пономарьов презентував у Києві концертну програму Неймовірна

Головний романтик країни Олександр Пономарьов презентував публіці свою концертну програму Неймовірна. Аби почути виконавця до столичного палацу Україна з’їхались прихильниці з усіх областей.

Співак вражав своєю лірикою, неймовірним голосом та особливим звучанням не лише нових, а й уже добре знаних пісень. І усе це у супроводі симфонічного оркестру, рок-музикантів та хору.

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Концертну програму Неймовірна Олександр Пономарьов готував упродовж півроку. Позаду десятки репетицій, робота над новим звучанням добре знаних пісень.

Його чуттєві мелодії підсилює симфонічний оркестр Збройних сил України. Драйву композиціям додають рок-музиканти, а унікальний спів Олександра Пономарьова доповнює чоловічий хор.

Уже 26 років Олександр Пономарьов змушує серця українських жінок битися сильніше, попри колосальний досвід, каже, що досі хвилюється на кожному своєму виступі. Адже звик робити все досконало. Та й співає вже багатьом поколінням шанувальників.

Лірику виконавець змінює запальними хітами. Попри десятки номерів, публіка його не відпускає, для українців він співає на біс. І переконує, що заради такої підтримки творитиме й далі.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, як Олександр Пономарьов готувався до концерту.

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