Олексій Навальний вже у Німеччині: його лікуватимуть в клініці Шаріте

Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним після 6-годинного перельоту прибув до Берліна.

Його одразу доправили в клініку Шаріте. Там уже почали детальне обстеження.

У якому стані Навальний зараз, чи прийшов він до тями – наразі не повідомляють. Усі подробиці обіцяють згодом.

Отруєння Навального

У четвер, 20 серпня, опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак посадили в Омську.

Політик уже був у комі. Його відвезли до місцевої лікарні, де й підключили до апарату ШВЛ. Медики спочатку визнавали отруєння смертельно-небезпечною речовиною, однак потім змінили діагноз на проблеми з обміном речовин.

Родина Навального не довіряла російським фахівцям і вимагала дозволу вилетіти в Німеччину.