Олена Зеленська представила власний просвітницький проект Довідник безбар’єрності

Дружина президента України Олена Зеленська презентувала власний просвітницький проект Довідник безбар’єрності.

Це – 250 ініціатив, що покликані зруйнувати бар’єри, з якими щодня стикаються українці. Втілити їх мають у найближчі два роки.

Так, зокрема, у межах проекту три тисячі сіл підключать до інтернету.

Довідник безбар’єрності стане своєрідною дорожньою картою для кожного міністерства.

Олена Зеленська наголошує: це не просто план заходів, це план змін, щоб безбар’єрність стала новою суспільною нормою.

– У довіднику людською мовою, на прикладах пояснюється, що таке безбар’єрність, інклюзія, універсальний простір. Йдеться про те, якими словами послуговуватися, а яких уникати, як ставитися до людей, щоб вони не відчували, що їх жаліють, а, навпаки, підтримують та готові допомогти, – зауважує перша леді України.

У довіднику йдеться про пристосований транспорт, доступність до громадських будівель та шкільну освіту для всіх дітей, про абсолютно новий підхід до визначення статусу особа з інвалідністю та дитина з інвалідністю.

На переконання Олени Зеленської, реабілітаційну допомогу в Україні мають надавати відповідно до реальних потреб людини, а не статусу у папірцях.

Для другого засідання Ради безбар’єрності, яке відбулось 11 липня, обрали Veteran Hub – заклад, де вже втілені всі можливі ідеї безбар’єрності.

Veteran Hub є спільним проектом Фонду Олени Пінчук, Фонду Віктора Пінчука та громадського об’єднання Побратими для допомоги ветеранам АТО та ООС.

– Ми порушуємо питання більшої кількості бар’єрів, не лише мобільності. Часто несприйняття в суспільстві, нерозуміння досвіду інших людей також є бар’єром. Тому Veteran Hub – це місце про життя й розуміння, де ветерана із будь-яким життєвим досвідом завжди приймуть і нададуть послуги незалежно від обставин у його житті, – пояснює голова правління Veteran Hub Івона Костина.

Джерело: Олена Зеленська

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