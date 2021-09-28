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Марія Степанюк |

Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності – що це таке

Перший упорядкований Довідник безбар’єрності презентувала перша леді України Олена Зеленська.

Часто розповідаючи про людей з особливостями здоров’я, ми намагаємося дібрати правильні слова, аби не образити співрозмовника. Довідник безбар’єрності пояснює, як спілкуватися коректно.

Довідник безбар’єрності

Фото: Офіс президента

Наприклад, немає людей з обмеженими можливостями, є особи з фізичними порушеннями. А замість людей поважного чи літнього віку толерантніше говорити літні люди чи люди старшого віку.

Досі ці правила не були впорядковані в одному виданні. Над Довідником безбар’єрності працювала команда правозахисників, психологів, батьків, які виховують дітей з інвалідністю.

Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності

Сьогодні його презентували перед представниками медіа. Перша леді Олена Зеленська, закликала саме журналістів стати чи не головними амбасадорами проекту, коректно говорити про чутливі категорії суспільства. І таким чином привчати українців спілкуватися безбар’єрно.

— Ми постійно до цього прагнемо, щоб безбар’єрність стала нашою суспільною нормою, маємо розуміти, що суспільство — це в першу чергу комунікація, зв’язки між людьми, і важливо, щоб ми використовували мову в якій немає слів, або фраз, які можуть демонструвати упередженість, дискримінацію, – сказала Зеленська.

Користуватися довідником закликають усіх українців. Він уже доступний в онлайн форматі на сайті.

Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності
Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності – що це таке / 4 фотографии

Команда працює також над друкованою версією. Ініціатор проекту Олена Зеленська та упорядники довідника наголошують, робота над ним триває. Закликають активних користувачів допомагати доповнювати його.

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