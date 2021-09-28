Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності – що це таке

Перший упорядкований Довідник безбар’єрності презентувала перша леді України Олена Зеленська.

Часто розповідаючи про людей з особливостями здоров’я, ми намагаємося дібрати правильні слова, аби не образити співрозмовника. Довідник безбар’єрності пояснює, як спілкуватися коректно.

Наприклад, немає людей з обмеженими можливостями, є особи з фізичними порушеннями. А замість людей поважного чи літнього віку толерантніше говорити літні люди чи люди старшого віку.

Досі ці правила не були впорядковані в одному виданні. Над Довідником безбар’єрності працювала команда правозахисників, психологів, батьків, які виховують дітей з інвалідністю.

Сьогодні його презентували перед представниками медіа. Перша леді Олена Зеленська, закликала саме журналістів стати чи не головними амбасадорами проекту, коректно говорити про чутливі категорії суспільства. І таким чином привчати українців спілкуватися безбар’єрно.

— Ми постійно до цього прагнемо, щоб безбар’єрність стала нашою суспільною нормою, маємо розуміти, що суспільство — це в першу чергу комунікація, зв’язки між людьми, і важливо, щоб ми використовували мову в якій немає слів, або фраз, які можуть демонструвати упередженість, дискримінацію, – сказала Зеленська.

Користуватися довідником закликають усіх українців. Він уже доступний в онлайн форматі на сайті.

Олена Зеленська презентувала Довідник безбар’єрності – що це таке / 4 фотографии

Команда працює також над друкованою версією. Ініціатор проекту Олена Зеленська та упорядники довідника наголошують, робота над ним триває. Закликають активних користувачів допомагати доповнювати його.

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