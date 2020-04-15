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Онкохворі просять МЗС дозволити їм виїзд закордон для лікування

Через закриті кордони тяжкохворі українці не можуть потрапити на лікування до тих держав, які взялися дати їм надію. Людям доводиться долати 40-годинний шлях на автомобілі і заручатися підтримкою дипломатів. Для онкохворих цей час буквально вбивчий.

В МЗС відповіли, що рішення про термінове лікування за кордоном та порядок перетину тяжкохворих українців у компетенції Міністерства охорони здоров’я та прикордонників. Зі свого боку дипломатичне відомство роз’яснило, що може допомогти з гуманітарним коридором для авіарейсу чи для автомобільного проїзду, якщо буде офіційна інформація про потребу лікування. Докладніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, у Всесвітній день боротьби проти раку у ВООЗ повідомили про можливе збільшення кількості випадків захворювань на рак у світі.

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