Онлайн-банкінг в Україні: найпопулярніші сервіси та перспективи

Банки виходять в онлайн. Тому що така світова тенденція, тому що в нас одні з найкращих айтішників і тому що такі потреби українських користувачів. Зробити нову картку без походу до банку, переказати кошти будь-кому і в будь-який момент, купувати все безконтактно і ще й отримувати за це бонуси – усе це доступне українським користувачам.

За 2019 рік безконтактних розрахунків в Україні побільшало на 70%. Половина з нас користуються програмами на смартфонах. І це один з найвищих показників у Європі. А ще ми активно розраховуємося смарт-годинниками та браслетами.

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Першому і найпопулярнішому в Україні онлайн-банкінгу Приват24 вже 18 років. Він має 150 сервісів і понад 10 млн клієнтів. Сергій Харитич, керівник цього проекту, усі нові функції тестує сам.

І вже два роки та майже 2 мільйони клієнтів у monobank – першим в Україні банку без відділень, де є всі основні сучасні функції фінустанови. Можна переказати кошти, просто потрусивши телефоном. Одним із його розробників є й нинішній міністр Дмитро Дубілет. Він ділиться секретом, що принцип monobank приніс і в уряд.

Водночас, є ще багато людей, переважно пенсіонерів, які не мають навіть банківської картки. Пенсію отримують поштою, або самі приходять у банк, там і оплачують і комуналку. Загалом тенденція така: поточні операції, для яких потрібні один-два кліки, переходять в повний онлайн, але експерти переконані: ще років 5-10 українці приходитимуть в банки фізично.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як мобільний банкінг на смартфонах краде гроші українців.

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