Оновлені школи та спорткомплекси. На Закарпатті триває проект Велике будівництво

На Закарпатті є шанси покращити дороги та відповідно мати більше туристів. Нині в регіоні триває масштабне будівництво в рамках національного проекту, який ініціював президент. Крім шляхів, відбудують низку садків, шкіл, спорткомплексів та амбулаторій.

У селищі Батьово реконструюють школу-сад. Її звели ще 50 років тому, а перший ремонт почався лише торік. Така реконструкція коштувала 18,5 млн грн. Третина грошей з місцевого бюджету, решта з державного.

В той же час у селі Невицьке добудовують сучасний спорткомплекс. На стадіоні вже велике футбольне поле та майданчик зі штучним покриттям. Кілька років тому село почало зводити будівлю з роздягальнями, душовими, вбиральнями і спортзалом. Та грошей бракувало, тепер допомогла держава. Докладніше у сюжеті Світлани Ковбиці.

Нагадаємо, у містечку Сторожинець Чернівецької області повністю відбудували приміщення суду.

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