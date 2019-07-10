Оновлення парламенту до 70% – прогнози експертів та портрет кандидатів
Рекордне оновлення парламенту – до 70% прогнозують експерти після цих перегонів. Лише 115 чинних депутатів балотуються по списках партій. Багато хто відмовився від виборів взагалі. Така сама ситуація і по мажоритарці. Натомість, приходить багато нових облич, не обтяжених політикою, але з чималим досвідом у громадській активності, чи бізнесі і з великим бажанням зламати стару корупційну систему.
Загалом ЦВК зареєструвала майже 6 тис. кандидатів. У депутати йдуть переважно чоловіки. Їх 77,5%. Середній вік – 42 роки. Майже всі з вищою освітою. Кандидатам-новачкам найскладніше агітувати, адже про них ніхто не знає.
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Тому експерти радять максимально приділити час на вивчення майбутніх депутатів . Тому Google – порятунок для всіх.
Підозру мають викликати насамперед ті, хто постійно змінює партію чи свою позицію. Це означає, що такі політики не налаштовані працювати стратегічно.
Загалом мажоритарка відживає своє і найімовірніше, що це останній похід на одномандатні округи, тож, битва за кожне місце обіцяє бути запеклою.
До слова, ставки букмекерів на позачергові вибори до Верховної Ради.