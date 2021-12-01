Оновлений Податковий кодекс: як зміни позначаться на середньому та малому бізнесі

У вівторок, 30 листопада, депутати Верховної Ради ухвалили зміни до Податкового кодексу.

Найсуперечливіші норми щодо додаткового оподаткування житла та сільгосппродукції фермерів та селян, як і додаткові повноваження податківців, із документа прибрали.

Монобільшість наполягає на тому, що встановлює єдині правила для всіх, і прагне вивести більшу частину економіки з тіні.

І все ж у опозиції та середнього бізнесу є зауваження.

Так, у фермера Олега Галасуна майже дев’ять гектарів землі.

В основному він вирощує овочі: картопля, капусту, помідори та огірки. Все це йде на продаж на фермерські та оптові ринки.

Для дрібних виробників магазини закриті, оскільки вони – не платники ПДВ.

Зараз фермер сплачує лише земельний податок – 300 гривень за гектар.

Але тепер йому доведеться викласти вп’ятеро більше, бо власники землі платитимуть п’ять відсотків від так званої нормативної вартості землі, а це приблизно півтори тисячі гривень за гектар.

– Чи платитимемо? – будемо, мусимо, бо що робити. Але просто як це аукнеться…– прокоментував зміни Галасун.

Зачепить це і дрібніших фермерів. Виняток – тільки для тих, хто обробляє менше 50 соток.

Обкладуть податком вирощене на землі – зокрема овочі. Якщо на рік продали більше, ніж на 78 тисяч гривень – доведеться заплатити із цієї суми 18 відсотків податку на доходи та півтора відсотка – військового збору.

Щоправда, поки що не ясно, як податківці вираховуватимуть, хто і скільки виторгував. У той же час, якщо ваш пай просто обростає бур’янами – платити все одно доведеться.

– Щонайменше це стимулюватиме віддавати паї іншим підприємствам, великим та середнім, – сказав керівник Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Олег Нів’євський.

У міністерстві фінансів пообіцяли навіть підтримати дотаціями фермерів, які реєструють свої господарства.

Мета ж нововведень – вивести з тіні тих, хто обробляють величезні наділи, які жодної копійки не платять до бюджету. Йдеться загалом про 8 мільйонів гектарів.

– Це стосується лише бізнесменів, які не сплачують податки до бюджету. Ці кошти не підуть до державного бюджету, вони підуть до місцевих бюджетів, де й обліковується ця земля, – повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Усунути схеми планують і на ринку нерухомості.

За третю та кожну подальшу продану квартиру власнику доведеться заплатити 18% податку на доходи. У профільному комітеті пояснюють: так хочуть змусити платити забудовників, котрі досі намагалися уникнути оподаткування.

– Це спрямовано на протидію нелегальним схемам ухилення оподаткування, коли на людину оформлюють 100 квартир, і ця людина без сплати податків ці квартири реалізує, – сказав голова податкового комітету Данило Гетьманцев.

Купити на початковій стадії будівництва, та перепродати значно дорожче наприкінці – популярний заробіток серед українців, тепер це робити буде не так вигідно. Не виключають: це може позначитися на вартості житла загалом.

Мінфін очікує зібрати завдяки новому податковому закону до бюджету 15-20 додаткових мільярдів гривень.

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