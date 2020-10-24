ООН 75 років. Історія створення, участь України та як допомагає світу

75 років тому на конференції в американському Сан-Франциско країни-переможниці у Другій світовій війні створили організацію, головною метою якої мала стати підтримка миру і унеможливлення нових кровопролить – Організація Об’єднаних Націй (ООН).

Засновницею ООН стала й Україна. Статут активно розробляли представники української РСР, таке право надали, бо наша держава сильно постраждала від Другої світової. Було створено міністерство закордонних справ УРСР, українські дипломати разом з представниками 51 країни світу постали свої підписи під документом про заснування ООН.

У 2020 році до організації входять 193 держави.

В складі ООН десятки програм і установ. Серед найефективніших називають дитячий фонд ЮНІСЕФ, освітня і культурна організація ЮНЕСКО та Всесвітня продовольча програма.

Однак, попри успіхи окремих програм, ООН постійно критикують протягом останніх років, бо організація не може зупинити війни. А постійні члени ради безпеки, як от Росія, використовують право вето у власних інтересах. Москва постійно блокує важливі рішення щодо війни на Сході України.

У вересні на генеральній асамблеї від світових лідерів пролунали заклики реформувати організацію.

Сьогоднішній пріоритет ООН – підтримка глобального діалогу на всіх рівнях. Авторитет організації дозволяє реалізувати це завдання. Нещодавнє опитування американського дослідницького центру П’ю в 50-ти країнах показує – 6 із 10 людей вважають, що глобальні дії ООН мають позитивний результат.

У світі 24 жовтня відзначається День ООН. Свято було проголошено у 1947 році і було приурочене до річниці набуття чинності у 1945 році Статуту ООН.

ООН – міжнародна організація держав, яка була створена після Другої світової війни, заради підтримки і зміцнення миру, безпеки і співробітництва між країнами. До слова, Україна є однією з країн засновниць ООН.

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