Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Ми рекомендуємо

ООН 75 років. Історія створення, участь України та як допомагає світу

75 років тому на конференції в американському Сан-Франциско країни-переможниці у Другій світовій війні створили організацію, головною метою якої мала стати підтримка миру і унеможливлення нових кровопролить – Організація Об’єднаних Націй (ООН).

Засновницею ООН стала й Україна. Статут активно розробляли представники української РСР, таке право надали, бо наша держава сильно постраждала від Другої світової. Було створено міністерство закордонних справ УРСР, українські дипломати разом з представниками 51 країни світу постали свої підписи під документом про заснування ООН.

У 2020 році до організації входять 193 держави.

В складі ООН десятки програм і установ. Серед найефективніших називають дитячий фонд ЮНІСЕФ, освітня і культурна організація ЮНЕСКО та Всесвітня продовольча програма.

Однак, попри успіхи окремих програм, ООН постійно критикують протягом останніх років, бо організація не може зупинити війни. А постійні члени ради безпеки, як от Росія, використовують право вето у власних інтересах. Москва постійно блокує важливі рішення щодо війни на Сході України.

У вересні на генеральній асамблеї від світових лідерів пролунали заклики реформувати організацію.

Сьогоднішній пріоритет ООН – підтримка глобального діалогу на всіх рівнях. Авторитет організації дозволяє реалізувати це завдання. Нещодавнє опитування американського дослідницького центру П’ю в 50-ти країнах показує – 6 із 10 людей вважають, що глобальні дії ООН мають позитивний результат.

У світі 24 жовтня відзначається День ООН. Свято було проголошено у 1947 році і було приурочене до річниці набуття чинності у 1945 році Статуту ООН.

ООН – міжнародна організація держав, яка була створена після Другої світової війни, заради підтримки і зміцнення миру, безпеки і співробітництва між країнами. До слова, Україна є однією з країн засновниць ООН.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День ООН: яке свято сьогодні, 24 жовтня
День ООН: яке свято сьогодні, 24 жовтня
У Києві обговорили участь жіноцтва у розвитку цифрових технологій
У Києві обговорили участь жіноцтва у розвитку цифрових технологій
Світ провалює випробування коронавірусом – ООН
Світ провалює випробування коронавірусом – ООН
Генсек ООН сказав, що заважає перемозі над Covid-19
Генсек ООН сказав, що заважає перемозі над Covid-19
День святого Діонісія Ареопагіта – яке свято 16 жовтня
День святого Діонісія Ареопагіта – яке свято 16 жовтня
$20 млрд щорічно: в ООН оцінили збитки від змін клімату
$20 млрд щорічно: в ООН оцінили збитки від змін клімату
ООН вважає порушення перемир’я у Нагірному Карабаху неприйнятним
ООН вважає порушення перемир’я у Нагірному Карабаху неприйнятним
Це століття може бути останнім в історії людства – ООН
Це століття може бути останнім в історії людства – ООН

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка