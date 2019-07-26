ООН закликала Україну та РФ утриматися від ескалації у Чорному морі

В Організації Об’єднаних Націй закликали Україну і Росію утриматися від ескалації ситуації у Чорному морі та продемонструвати стриманість.

Заступник офіційного представника генсекретаря організації Фархан Хак закликав утримуватися від поспішних дій і небезпечної риторики, а також повністю дотримуватися міжнародного права.

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Вчора СБУ разом із військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA. Це судно російські окупанти використали для перекриття Керченської протоки і блокування проходу українським кораблям торік у листопаді. Проти танкера і компанії, якій він належить, Україна запровадила санкції. Екіпаж корабля повернувся додому.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як вплине затримання танкера РФ в Ізмаїлі на справу українських моряків у Гаазі.

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