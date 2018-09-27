Опалення з глибоких надр землі! Як гріються люди у Ісландії взимку

Як же зігріваються ісландці взимку? Це питання, яке виникає в кожного, хто вперше потрапляє на цей острів. Але, по-перше, зими тут не такі суворі: температура плюс-мінус 1. А по-друге, вони не знають що таке споживати газ, дрова, нафту або вугілля. Користуються лише самою природною гарячою водою.

Для опалення глибоко з надр видобувають гарячу воду на заводах. Всього їх в Ісландії – 7.

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Основне джерело геотермальної енергії – постійний потік температури з розжарених надр. Земна кора отримує це тепло в результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів та хімічних реакцій.

Дешево для ісландців – 60 доларів на місяць за опалення, гарячу воду та світло двокімнатної квартири. Дохід родини – майже 12 тис. доларів на місяць.

Муніципалітет Рейк’явіка дбає про обігрів вулиці -тут підігрівають і дорогу ,і тротуари.

До слова, як звести будинок, аби менше сплачувати за опалення та електроенергію.

Опубліковано Вересень, 27 в 17:21



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