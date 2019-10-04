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Опалювальний сезон 2019 у чотирьох регіонах під загрозою зриву

У чотирьох регіонах опалювальний сезон під загрозою зриву. Причина – великі борги тепловиків перед Нафтогазом за блакитне паливо, заявили у Міністерстві розвитку громад і територій.

На Львівщині не готова до роботи ТЕЦ, що подає тепло жителям Нового Роздола і Новояворівського.

На Запоріжжі проблеми з запуском 11 котелень та й самої інфраструктури.

Без тепла знову можуть лишитися Сміла й Шепетівка на Черкащині. Там борг Нафтогазу 80 млн грн.

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Подібна ситуація і на Донеччині.

У всіх інших регіонах тепло обіцяють за розкладом. З 10 жовтня у школи, лікарні та дитячі садочки, а з 15 жовтня у житлові будинки.

До слова, у жовтні в Україні стартує осінній призов на строкову службу і розпочинається опалювальний сезон.

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