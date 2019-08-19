Операція “Зваблення Путіна”. Підсумки зустрічі лідерів РФ і Франції для України

Путін і Макрон провели перемовини тет-а-тет на лазуровому узбережжі Франції. Перед бесідою зробили заяви. Зокрема, президент Франції висловив сподівання, що їм вдасться домовитись про зустріч у Нормандському форматі, яка посприяє встановленню миру в Україні. Російський очільник погодився, що це єдина альтернатива і зазначив – після обрання президентом Зеленського у нього з’явився обережний оптимізм. Також Путін позитивно сприйняв озвучену Макроном можливість повернуть до G7 у разі припинення конфлікту на Донбасі.

Україна стала однією з головних тем зустрічі і французький президент нагадав, що саме після анексії Криму у 2014 році Росія була виключена з G8, який в результаті перетворися на G7.

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Путін у відповідь заявив, що його це не дуже хвилює, бо існує більший саміт, G20, де можна зокрема зустріти лідерів Китаю та Індії, що дуже цікаво для ведення бізнесу.

Французькі медіа пояснюють таке, як вони кажуть, “залицяння” Макрона до Путіна тим, що Франція і ЄС хочуть утримати Росію як бізнес-партнера, який може знайти цікавіші ринки на сході. Тому Франція закликає до діалогу з Росією, а Макрон вірить у “велику Європу – від Лісабона до Владивостока”, а також у те, що можна винайти нову архітектуру безпеки і довіри між Росією та ЄС.

Під час обговорення українського питання обидва президента заявили про необхідність нової зустрічі Нормандської четвірки вже найближчим часом, але вже з конкретними попередніми домовленостями, щоб цей саміт мав практичне значення.

До слова, зустріч в нормандському форматі: Макрон висунув Путіну умову.

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