Опіки очей та шкіри: нові подробиці нападу на кур’єрів у ТРЦ Oasis в Києві

У Києві у скандальному ТРЦ Oasis, що над станцією метро Героїв Дніпра, працівники охорони напали на кур’єрів одного з сервісів доставки їжі.

Як повідомили у прес-службі сервісу, кур’єри були без причини заблоковані в ліфті. Потім проти них застосували газовий балончик.

У постраждалих хімічні опіки очей, шкіри та слизових оболонок. Нині вони на амбулаторному лікуванні. Потерпілі вже написали заяви у правоохоронні органи.

Тим часом, користувачі соцмереж зазначають, що на ліфтах в ТРЦ з’явилися таблички – Вхід кур’єрам заборонено. Раніше там заборонили безкоштовно користуватися туалетами.

Побиття через зауваження про порушення карантину

У Запоріжжі сталася бійка прямо в супермаркеті.

Чоловік, який хотів придбати сигарети, зняв маску з обличчя, а після зауваження охоронця почав поводитися дуже агресивно.

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