Опіки очей та шкіри: нові подробиці нападу на кур’єрів у ТРЦ Oasis в Києві
У Києві у скандальному ТРЦ Oasis, що над станцією метро Героїв Дніпра, працівники охорони напали на кур’єрів одного з сервісів доставки їжі.
Як повідомили у прес-службі сервісу, кур’єри були без причини заблоковані в ліфті. Потім проти них застосували газовий балончик.
У постраждалих хімічні опіки очей, шкіри та слизових оболонок. Нині вони на амбулаторному лікуванні. Потерпілі вже написали заяви у правоохоронні органи.
Тим часом, користувачі соцмереж зазначають, що на ліфтах в ТРЦ з’явилися таблички – Вхід кур’єрам заборонено. Раніше там заборонили безкоштовно користуватися туалетами.
Побиття через зауваження про порушення карантину
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