Оплески, Гімн та слова вдячності: збірна України повернулась додому

Збірна України з футболу повернулася на рідну землю під оплески та скандування “Молодці”.

Таку неочікувану для футболістів зустріч з тисячами вболівальників організував титульний партнер Національної збірної компанія Епіцентр в аеропорту Бориспіль.

– Тут зібралися дійсно вболівальники. Ті, хто вірить у збірну та дякує їй за такий чудовий результат на Євро-2020, – підкреслила PR-директор Епіцентр Юлія Чудновець.

Долучилися до зустрічі футболістів і українські зірки та разом заспівали гімн України. А головний тренер Андрій Шевченко подякував присутнім за таку зустріч і підтримку та зазначив, що це було дуже важливо.

Вихід України з Євро-2020

3 липня українська футбольна збірна програла Англії з рахунком 4:0. Вони закінчили свій шлях на Євро-2020. Але попри це команда України увійшла в історію та вперше пройшла у 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.