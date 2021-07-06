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Дарина Реготун |

Оплески, Гімн та слова вдячності: збірна України повернулась додому

Збірна України з футболу повернулася на рідну землю під оплески та скандування “Молодці”.

Таку неочікувану для футболістів зустріч з тисячами вболівальників організував титульний партнер Національної збірної компанія Епіцентр в аеропорту Бориспіль.

– Тут зібралися дійсно вболівальники. Ті, хто вірить у збірну та дякує їй за такий чудовий результат на Євро-2020, – підкреслила PR-директор Епіцентр Юлія Чудновець.

Долучилися до зустрічі футболістів і українські зірки та разом заспівали гімн України. А головний тренер Андрій Шевченко подякував присутнім за таку зустріч і підтримку та зазначив, що це було дуже важливо.

Вихід України з Євро-2020

3 липня українська футбольна збірна програла Англії з рахунком 4:0. Вони закінчили свій шлях на Євро-2020. Але попри це команда України увійшла в історію та вперше пройшла у 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

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