Опрі Вінфрі 65: історія найвпливовішої жінки телебачення

Вона – найвідоміша та найбагатша телеведуча світу. Це під час її інтерв’ю президенти та зірки Голлівуду розкривали найпотаємніші секрети. Це вона здолала бідність, расизм та насильство. Зробила себе сама, стала втіленням американської мрії і надихнула тисячі людей.

Опра Вінфрі – американська телеведуча. Її ток-шоу виходило в ефір цілих 25 років і стало найрейтинговішим в історії телебачення США. Опрі сьогодні 65.

Про найпотаємніше з нею говорили свого часу Майкл Джексон, Уітні Хьюстон, Мадонна та Білл Клінтон. Ці розмови приносили мільйонні прибутки. Вмілі запитання Опри підштовхували на найвідвертіші зізнання.

8 років тому Опра відзняла останній 4561-ий випуск і подякувала Америці та своїм фанам.

Сама ж Опра не надто любить лестощі, тому про свій успіх на камеру відповідає скромно. Вона повторює, що прориву на телебаченні завдячує своїй команді, а не лише таланту.

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На її очах у зірок текли сльози радощів та сорому. Звучали непристойні зізнання. Нині на власному каналі американка продовжує свої емоційні розмови зі знаменитостями.

Сама ж Опра незаміжня, дітей не має. Хоча вже 30 років вона живе із американським письменником. Нині теле-діва дедалі частіше у ролі акторки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Міла Куніс кардинально змінила імідж.

Опубліковано Cічень, 29 в 14:05



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