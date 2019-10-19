Оренда авто: як працює, ціни та документи

Дедалі більше українців користуються послугою оренди автомобіля. Роблять це і за кордоном, і в Україні. Тим паче що сервіс у нас досить розвинений – машину взяти не проблема. Звичайна марка коштує 1000 грн на добу, елітна 4000.

Андрій та Інга за 4 роки об’їхали на орендованих авто ледь не півсвіту. Подружжя каже: брати авто напрокат настільки зручно, що принципово не заводять авто навіть у рідному Києві.

Після прокату на кожне авто чекає обов’язкова чистка та діагностика.

Обрати потрібне авто залежно від бюджету та мети подорожі ви можете он-лайн або на місці.

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Документи для оформлення: паспорт, іменна кредитка і водійське посвідчення – обов’язково міжнародного зразка, якщо ви за кордоном. Орендарю має бути більше 21 року. Стаж за кермом – просять мінімум два роки. Брати авто краще у перевірених компаній. Вони мають видати всі документи, які дозволять вам легально керувати автівкою.

Зазвичай автомобіль беруть на зимові свята, Великдень та літо. Найпопулярніші авто – позашляховики.

Напрокат авто беруть і на добу, і на півроку, кожен застрахований. Це може включатися в ціну, або бути окремою доплатою. Тож уважно вивчайте умови. У разі ДТП сервіс може повністю оплатити ремонт або зняти частину з вашого депозиту, тобто завдатку, який ви лишаєте.

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