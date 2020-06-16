Оренда заміського будинку в Україні: ціни та умови проживання

Літній відпочинок 2020 під загрозою зриву у більшості українців. Попри відновлення авіасполучення, полетіти за кордон наважаться далеко не усі.

Значно комфортніше – оренда заміського будинку.

Ріелтори кажуть, цьогоріч люди не чекали початку літнього сезону, а поквапились знайти собі дачу ще весною. Карантин спричинив шалений попит, як наслідок ціни зросли щонайменше на 30%, а у деяких регіонах навіть вдвічі.

Київська область

Якщо ви ще не встигли винайняти собі будиночок, варто поквапитись, пропозицій не так і багато.

Вартість залежить від того – чи є комфортний доїзд, від наявності поблизу магазину, лісу або водойми.

– Варіанти з комфортом від $2000. Це має бути комфортний житловий будинок, – говорять фахівці.

Дніпро

Справжній бум на оренду заміської нерухомості фіксують і в Дніпрі. Там найм житла на все літо удвічі, а то й утричі збільшився і догнав столичні ціни.

Двоповерховий будинок, в якому 2-3 спальні, великий зал – ціни коливається від $2,5 до $3 тис.

Одеса

У курортній Одесі, ріелтори фіксують менший попит, ніж торік на довгострокову оренду будинків за містом. Більшість туристів заметушилися бронювати житло лише зараз, після послаблення карантину.

За скромний котедж чи будиночок на береговій лінії доведеться віддати від $1 тис. за місяць.

Івано-Франківська область

Котеджі та будинки в Карпатах здають всюди. Вартість за добу стартує від 1500 гривень. Тобто за місяць теж набіжить ті самі $2 тис. Оренда невибагливого будиночка поруч із гірською річкою чи лісом коштує – від 10 тис.

Україна багата туристично привабливими природними об’єктами та пам’ятками архітектури, які українці можуть відвідати під час відпустки влітку 2020. Карантин змусив українців звернути увагу на вітчизняні курорти, серед яких село Грибівка Одеської області.

Факти ICTV підготували матеріал про те, де відпочити у Грибівці 2020 та що подивитися.

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