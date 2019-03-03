Орієнтує моряків краще за GPS: як працює 200-літній маяк у Миколаєві

Майже два століття у Північному Причорномор’ї сумлінно працюють понад два десятки старовинних маяків.

200 років тому на берегах Дніпро-Бузького і Південно-Бузького лиманів активно будували порти і суднобудівні заводи. Необхідність орієнтування у дуже непростих за конфігурацією лиманах спонукала до розвитку цілої навігаційної системи. Розрахунки тодішніх вчених були настільки точними, що старі маяки працюють донині, орієнтуючи моряків навіть краще за GPS.

Посеред полів на межі Миколаївської і Херсонської областей височіє справжній 24-метровий маяк. Із середини 19-го століття ця башта – навігаційний орієнтир для суден, що заходять через вузький Дніпро-Бузький лиман до портів Миколаєва і Херсона. Маяк стоїть за 3 кілометри від води, але видно його за 40 кілометрів. Працює у комплексі з двома аналогами – переднім і середнім.

Вночі моряки орієнтуються за вогнями. Останні 11 років на Хаблівському маяку світлодіодний ліхтар. Для надійності поряд – старі, але справні газова і дві лампи розжарювання, що працюють на дизель-генераторі. Заради безпеки суден башта завжди освітлена.

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Після другої світової війни деякі маяки відновили, а в 21-му столітті – модернізували. Тепер вони працюють автономно під контролем диспетчерського пункту у Миколаєві. І навіть в епоху GPS маяк залишається кращим орієнтиром для мореплавців у лимані.

До слова, на Вінниччині запрацював завод із виробництва сонячних панелей.

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