Оркестр для лікарів та підвищення зарплат: як в Україні святкують День медика
20 червня українські медики відзначатимуть професійне свято, однак вітати їх почали заздалегідь.
Так, президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати для медичних працівників.
У Львові 18 червня протягом дня музичні колективи відвідували медзаклади та вітали лікарів.
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А у Вінниці вояки Національної гвардії з військовим оркестром об’їздили лікарні міста та одного з районів області. Під марші та народні мелодії військові дякували лікарям, які рятували їх від поранень та допомагали долати коронавірус.
День медика в Україні
Під час святкування Дня медика заведено вітати всіх фахівців, які працюють у цій сфері.
Свято почали відзначати з 1994 року, тоді його затвердили указом президента №281/94 від 3 червня 1994 року.
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