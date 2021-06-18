Оркестр для лікарів та підвищення зарплат: як в Україні святкують День медика

20 червня українські медики відзначатимуть професійне свято, однак вітати їх почали заздалегідь.

Так, президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати для медичних працівників.

У Львові 18 червня протягом дня музичні колективи відвідували медзаклади та вітали лікарів.

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А у Вінниці вояки Національної гвардії з військовим оркестром об’їздили лікарні міста та одного з районів області. Під марші та народні мелодії військові дякували лікарям, які рятували їх від поранень та допомагали долати коронавірус.

День медика в Україні

Під час святкування Дня медика заведено вітати всіх фахівців, які працюють у цій сфері.

Свято почали відзначати з 1994 року, тоді його затвердили указом президента №281/94 від 3 червня 1994 року.

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