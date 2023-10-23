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ОСЕРЕДОК ФСБ у Херсоні | Трагедія на НОВІЙ ПОШТІ | Новини Факти ICTV за 23.10.2023

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– Наслідки обстрілу терміналу Нової пошти

– Робота енергетиків на Харківщині

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:00 (23.10.2023).

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