Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
ОСЕРЕДОК ФСБ у Херсоні | Трагедія на НОВІЙ ПОШТІ | Новини Факти ICTV за 23.10.2023
– Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку
– Обстріли Херсонщини
– СБУ викрила навідників на Херсонщині
– Наслідки обстрілу терміналу Нової пошти
– Робота енергетиків на Харківщині
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