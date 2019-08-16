Осетровий місяць у серпні 2019: історія та прикмети

Унікальний рожевий або осетровий місяць зафільмували в Греції.

Така незвичайна назва походить від індіанських племен Північної Америки.

Вони казали, що в цей час у дикій природі дуже добре клюють осетрові.

Цікаво, що космічне агентство NASA підтримало цю історію, поєднавши ім’я повного місяця з рибою на Великих озерах США.

Повний місяць у серпні також називають кукурудзяним, ячмінним або плодовим. Це передбачає, що настав час збору врожаю.

До слова, у США відкрили перший космопорт для туристів.

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