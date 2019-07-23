Ощадбанк стягне з Росії $1,3 млрд за втрачені в Криму активи

Ощадбанк стягне з Росії $1,3 млрд за втрачені в Криму активи. Апеляційний суд Києва дав дозвіл на виконання рішення Арбітражного трибуналу в Парижі, який торік ухвалив вердикт на користь Ощадбанку.

Згідно з ним – компенсувати втрачену суму Росія має з відсотками, які нараховують з моменту анексії півострова в березні 2014-го. Звичайно ж, у Мін’юсті Росії визнавати рішення арбітражу відмовилися.

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Аргументи росіян уже традиційні – відсутність у трибуналу потрібної юрисдикції. Проте в Ощадбанку заявляють – рішення міжнародного суду може бути примусово виконано у 154 державах.

До слова, Азовські порти втратили 6 млрд через російську агресію – Вецкаганс.

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