Оскар милосердя: хто цього року здобуде відзнаку Омеляна Ковча

На державному рівні цьогоріч проходить вшанування постаті греко-католицького священика отця Омеляна Ковча, який загинув мученицькою смертю в нацистському концтаборі Майданек за те, що рятував євреїв під час Голокосту. У 2019 році виповнюється 135 років з дня народження жертовного священика та 75 років з дня його мученицької смерті.

Щороку вручають відзнаку його імені тим, хто своєю жертовністю, працею, благодійністю і абсолютною гуманністю роблять життя кращим. В нинішній рік відзначають капеланів, які пліч-о-пліч із вояками на фронті.

Старший військовий капелан Василь Хіміч із Києва спочатку став вояком, а вже потім євангелистом.

Там де війна, там саме місце вірі та милосердю. Так вважає і римо-католицький капелан Павло Гончарук із Кам’янця-Подільського.

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Десантник і душпастир Юрій Казміренко з української православної церкви свою місію розпочав на Майдані, коли щогодини проводив молитву, надихав під час штурмів барикад.

Греко-католик Іван Ісайович з Ужгорода ще на самому початку війни склав заповіт, взяв молитовник і попросився на передову.

Усі ці капелани з різних церков – лауреати відзнаки Омеляна Ковча, яку журналісти назвали Оскаром жертовності.

За жертовність і мужність Папа Іван Павло другий визнав Омеляна Ковча Блаженним. І вже восьмий рік поспіль вручають відзнаку його імені – за благодійність, героїчні вчинки, за міжнаціональне та міжрелігійне порозуміння. Нині в Україні сотні капеланів. Відзнакою нагороджують чотирьох, але водночас – усіх.

До слова, по 15 тис. грн на самовдосконалення: Фонд Україна нагородив найкращих студентів.

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