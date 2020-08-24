Осколки збирали 5 років по лінії фронту: у Дніпрі відкрили меморіал до Дня Незалежності

Тисячі осколків від снарядів, які могли влучити в українських військових, перетворили у меморіал. 200-кілограмовий український меч Камелоту створили бійці у Павлограді, що на Дніпропетровщині.

Над кількаметровим меморіалом працювали півтора місяці, осколки збирали 5 років по всій лінії фронту, а урочисто відкрили до Дня Незалежності.

Віднині сталевий меч, символ боротьби та незламності українського народу, прикрашає вхід до музею АТО.

Хвостовики мін, уламки танкових снарядів – усе це нині частина кількаметрового меморіалу.

День Незалежності України 2020

У центрі Києва провели офіційні святкування 29-ї річниці Незалежності України.

Урочисті заходи відбулись на Софіївській площі. Участь у церемонії взяли українські політики, зірки, державні діячі та представники іноземних країн.