Осколки збирали 5 років по лінії фронту: у Дніпрі відкрили меморіал до Дня Незалежності
Тисячі осколків від снарядів, які могли влучити в українських військових, перетворили у меморіал. 200-кілограмовий український меч Камелоту створили бійці у Павлограді, що на Дніпропетровщині.
Над кількаметровим меморіалом працювали півтора місяці, осколки збирали 5 років по всій лінії фронту, а урочисто відкрили до Дня Незалежності.
Віднині сталевий меч, символ боротьби та незламності українського народу, прикрашає вхід до музею АТО.
Хвостовики мін, уламки танкових снарядів – усе це нині частина кількаметрового меморіалу.
День Незалежності України 2020
У центрі Києва провели офіційні святкування 29-ї річниці Незалежності України.
Урочисті заходи відбулись на Софіївській площі. Участь у церемонії взяли українські політики, зірки, державні діячі та представники іноземних країн.