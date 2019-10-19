Особливі актори. На сцені Малої опери виступатимуть люди з інвалідністю

Завтра в Києві – унікальна вистава з особливими акторами. На сцену Малої опери вийдуть дітки з аутизмом, хворобою Дауна та пацієнти психо-неврологічної лікарні. Спільний проект театрів Львова, Одеси та Києва вже понад місяць з успіхом курсує країною. Виставу возили навіть у Європу – і мали шалений успіх. Адже досі такого ніхто не створював.

Зоя Ковалевська каже: роль далася легко, бо історія майже про неї. Вона актриса столичного театру Будьмо. У ньому грають пацієнти психоневрологічної лікарні. Режисер, який працює з акторами 12 років, запевняє: так їм легше реабілітуватися, а ще – серед особливих людей вкрай багато талантів.

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Одеситу Назару 16. Вони з другом Максимом обожнюють планшети. Та не менше – захоплюються танцями.

Учасники театру тіней Крила зі Львова. У пані Ольги син з аутизмом. Таких акторів у театрі, де вона й режисер – більшість.

У репертуарі 12 вистав, над кожною працюють майже рік. А театр з успіхом гастролює ще й Білоруссю і Польщею. Із середини вересня основний маршрут – український: Одеса-Львів- Київ. Проект назвали Ланцюгова реакція натхнення. Надихають і самі себе і людей, далеких від їхніх проблем.

Завтра на сцену вийдуть актори віком від 5 до 69 років. Запрошують усіх.

До слова, в урвищах та між хвилями. Змагання Hardenduro для мотогонщиків.

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