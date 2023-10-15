Останні новини з Авдіївки | Успіхи ЗСУ за тиждень | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
– Росіяни вдарили ракетою по передмістю Запоріжжя: що відомо
– Зруйновані декілька будинків у Корабельному районі Херсона: наслідки авіаударів РФ
– Двоє дітей підірвалися на міні у Баштанському районі на Миколаївщині: чи зачистили територію
– Планують пережити Путіна: історія українців, які двічі застали війну
– Циркулярне будівництво: будматеріали від зруйнованих будівель роздають людям
– Активність росіян навколо Авдіївки почала трохи зменшуватися: що змінилось
– Морги переповнені: тіла окупантів звозять до Донецька 00:10:15 – Генштаб підбив підсумки роботи ЗСУ за тиждень.
– Історія командира взводу безпілотників
– В тимчасово окупованому Севастополі знайшли оригінальний спосіб, як захистити свій флот
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