Останній день захисту Трампа: наскільки загрожує імпічмент та аргументи у справі

У США процес імпічменту Трампа перейшов у форму суду і став фактично основним процесом цього року. Нині виступає захист Дональда Трампа. Його юристи стверджують, що нічого погано президент не зробив, а навпаки хотів розслідувати корупцію.

28 січня – останній день представлення аргументів захисту. Юристи президента представили своє бачення подій. Вони наполягають, що президент Трамп затримав військову допомогу Україні через побоювання про корупцію, і від цієї затримки не постраждав жоден американець. Деталі у сюжеті Голосу Америки від Юлії Ярмоленко.

Нагадаємо, колишній помічник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що президент США сам пов’язував призупинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти Джо Байдена.

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