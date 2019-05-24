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Останній дзвоник в Харкові: пінна вечірка і кіно

Сьогодні у багатьох українських школах лунає останній дзвоник. У Харкові, окрім традиційних лінійок, увечері в місті для школярів підготували розваги у центральному парку.

В цілому в Харкові та області цьогоріч 12 тис. учнів отримають атестат і вступатимуть до вишів або коледжів.

Читайте: Коли випускний і останній дзвоник 2019 в школах України

В одній харківській школі на випускний вечір дівчата шиють по три сукні. І навпаки, є школа, де вже традиційно шостий рік поспіль школярі відмовляються від дорогих суконь та костюмів, кошти направляють на благодійність, а святкують випускний у джинсах.

Продовжать святкувати останній дзвоник школярі у центральному парку Харкова – там вдень влаштують пінну вечірку, а ввечері покажуть кіно під відкритим небом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як актори Дизель шоу зіграли номер про випускний.

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