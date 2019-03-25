Останній шанс змінити місце для голосування: шалені черги та ажіотаж

У відділеннях держреєстру – шалені черги та нечуваний ажіотаж. У виборців, які голосуватимуть не за місцем реєстрації, був останній шанс його змінити чи виправити помилки у реєстрі виборців.

У чергах стоять по кількасот людей, хоча все це зробити за 10 хвилин українці могли протягом останніх 3 місяців. Єдине, що тішить, так це очевидна громадянська свідомість людей, які таки прагнуть прийти і проголосувати 31 березня.

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Через ажіотаж відділення держреєстру працювали без вихідних, але вже зрозуміло, що прийняти всіх відвідувачів не встигнуть.

До слова, дізнайтеся, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.

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