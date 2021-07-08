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Юлія Захарченко |

Освіта в Україні: низку університетів планують об’єднати

Університетів в Україні може стати менше. Світовий банк проведе аудит вищих навчальних закладів, після чого низку університетів оптимізують.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв’ю одному з видань. За його словами, банк виділить $200 мільйонів кредиту на цей аудит.

Договір, найімовірніше, підпишуть у жовтні 2021 року. Наразі у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України перебуває близько 140 ВНЗ.

Зважаючи на кількість населення на території держави, оптимальна кількість – це 80-85 закладів вищої освіти, розповів міністр Сергій Шкарлет.

Він додав, що процес укрупнення вищих навчальних закладів уже стартував. Наприклад, у Харкові чотири аграрні університети об’єднали в один.

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