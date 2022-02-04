Освіта за кордоном: як отримати грант програми Всесвітні студії

Оксфорд, Гарвард, Кембридж чи Стенфорд – навчання у цих топових ВНЗ планети може стати реальністю завдяки програмі Всесвітні студії Фонду Віктора Пінчука, яка вже 13 рік здійснює мрії українців. За цей час більше 100 людей змогли отримати освіту за кордоном у найкращих навчальних закладах світу.

Вступити необхідно власними силами, але фінансову підтримку отримати реально, якщо перемогти в українському конкурсі. Подача на грант уже розпочалася. Вік студента – до 35 років.

Яким має бути ідеальний кандидат

– Це молода людина, яка чітко розуміє, навіщо їй потрібен ступінь магістра, навіщо саме в тому чи іншому напрямку, який молода людина отримала, яка має чітке розуміння, що вона прагне інвестувати отримані знання саме в Україні. Це вимога гранту. Мінімум 5 років працювати в Україні, – розповіла Світлана Гриценко, директорка національних програм Фонду Віктора Пінчука.

За умовами конкурсу, вам можуть покрити до 60% вартості навчання, але сума не має перевищувати $50 тис. До речі, ціна магістратури в США сягає $70 тис. на рік.

Значення в конкурсі має не лише мотивація, а й спеціальність. Перевага за аграрними науками, альтернативною енергетикою, держуправлінням, інженерією, публічним правом та екологією. Та якщо серце лежить до інших напрямків, шанс перемогти все одно є.

– Останніми роками мі спостерігаємо тенденцію до збільшення аплікантів у екологічних сферах, сферах містобудування, список спеціальностей розширюється. Тому Фонд Віктора Пінчкука розгляне ті аплікаційні заявки, в яких учасник може чітко аргументвати, чому саме такий спеціаліст потрібен для подальшого розвитку нашої країни, – пояснює Анна Ткаченко, координаторка програми Всесвітні студії.

Євгенія Бодня саме з тих фахівців, зусиллями яких і твориться майбутнє України. Дівчина працює в Кабміні проєктним менеджером в офісі реформ. Але до роботи мрії прийшла через перемогу в конкурсі Всесвітні студії. 2019 року вона стала стипендіаткою програми та полетіла до Британії в Кембридж вивчати публічну політику.

– Мабуть інтуїція підказувала, що так, я можу отримати цей грант. Мені сподобалося інтерв’ю, були цікаві запитання. У мене була повна впевненість, чому саме цей університет і чому саме я повинна поїхати на програму, – розповіла Євгенія Бодня, стипендіатка програми Всесвітні студії Фонду Віктора Пінчука.

З набутим досвідом і знаннями Євгенія нині втілює пріоритетні реформи в Україні. Тонкощам цієї робити її навчило стажування в британському уряді, воно було частиною магістратури у Великій Британії.

Всесвітні студії надають гранти тим кандидатам, які вступили у топ-200 університетів світу. Деякі з них є партнерами програми і можуть покрити решту суми на навчання. Цей список щороку лише збільшується.

Прийом документів триватиме на сайті worldwidestudies.org з 1 лютого до 15 травня. Обов’язково треба мати ступінь бакалавра і вже бути зарахованим до магістратури обраного університету.

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