Освітній страйк на Миколаївщині: батьки не пускають дітей до школи

Жителі села Вікторівка не пускають дітей на навчання, школа у сусідніх Лиманах. Але 7 км дороги між селами – у жахливому стані.

Водій шкільного автобуса підтримує батьків. Він поки що возить дітей з інших сіл, там ділянки дороги кращі.

Гравійна дорога – єдиний шлях вікторівців до цивілізації: 30 км до траси, райцентру і медичної допомоги. Більшість жителів пенсіонери, з медиків тільки фельдшер. Купити ліки – ніде. На терміновий виклик швидка багнюкою не дістанеться. Тиждень тому водії рейсових автобусів припинили їздити у село.

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Восени 30 км дороги від Вікторівки до траси вже ремонтували. За 4 млн грн вирівняли покриття до глини і насипали зверху щебню з піском. Виглядало все міцно, але простояло так до перших дощів і снігу.

Доки шлях буде непроїзним, 18 школярів навчатимуться дистанційно. Стан дороги дослідять спеціалісти. Обласна влада обіцяє знову підсипати полотно. Жителі Вікторівки хотіли б асфальт, але заради ста людей новий шлях не будуватимуть, – заявляють чиновники.

До слова, краще штраф, ніж ремонт ходової: як їздять найгіршою дорогою Миколаєва.

Опубліковано Лютий, 04 в 11:53



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